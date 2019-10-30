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Среда, 30.10.2019
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Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины (Видео)

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Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины (Видео)
22:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Завершился центральный матч 1/8 финала Кубка Украины.

Жребий был достаточно суров к грандам украинского футбола, сведя их уже в 1/8 Кубка Украины. Оба коллектива подходили к этому матчу не в лучшем настроении, ведь последние две игры завершали в ничью. Тем не менее, сегодня победитель бы определился в любом случае, либо при помощи дополнительного времени, либо в серии пенальти.

Динамо - Шахтер 2:1 (дополнительное время)

Голы: Сидорчук 22, Попов 109 - Степаненко 90+2

Динамо — Шахтер 2:1
Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 — Степаненко, 90+2

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Сидорчук — Караваев, Цыганков, Вербич (Де Пена, 103) — Беседин (Гармаш, 90+3).

Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 53), Кривцов (Хочолава, 46), Матвиенко, Исмаили — Коваленко, Степаненко — Марлос (Маркос Антонио, 100), Тайсон, Коноплянка (Дентиньо, 73) — Мораес.

Предупреждения: Кендзера, Миколенко, Сидорчук, Де Пена, Шабанов — Степаненко, Коваленко, Дентиньо, Тайсон

На 89-й минуте был удален Владимир Шепелев (Динамо) (грубый фол).

На 94-й минуте был удален Тарас Степаненко (Шахтер) (повторное предупреждение).

Динамо достаточно активно начало матч, уже к 15-й минуте имея четыре удара в створ. Затем Шахтер выровнял игру и даже завладел инициативой. Все поменял на 22-й минуте Сергей Сидорчук. Капитан Динамо решился на дальний удар и забил супер-гол.

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Далее первый там проходил на равных, возможно, Шахтер больше контролировал мяч, но до опасных моментов дело доходило редко. Второй тайм гости проводили уже значительно активнее. Луиш Каштру пытался вносить коррективы в игру благодаря заменам, это приносило мало эффекта.

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Казалось, что игра так и закончится. Арбитр Виктор Копиевский, видимо, решил внести немного интриги в матч, удалив Шепелева за фол, который не очень то и тянул на красную. Спустя пару минут выстрел Степаненко сравнял счет, а ещё спустя пару минут судья дал финальный свисток.

Уже в начале первого экстра-тайма Степаненко лишился статуса героя. Тарас ударил сзади по ногам игрока хозяев и получил вторую желтую. Игрок сборной Украины ещё минуту оспаривал это решение судьи, но тот был не преклоним. 

На 109-й минуте Карлос Де Пена подал угловой, его результативным ударом головой замкнул чемпион мира U-20 Денис Попов. Как оказалось, этот гол оказался решающим. Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Кубок Украины, Новости спорта, Новости футбола.
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