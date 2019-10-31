Григорий Суркис оценил работу Михайличенко в Динамо

Новости спорта:Григорий Суркис поделился впечатлениями от победы над Шахтером в Кубке Украины.

Бывший президент «Динамо» Григорий Суркис поделился впечатлениями от победы над «Шахтером» 2:1 в 1/8 финала Кубка Украины:

«Сегодня хороший вечер для «Динамо», меня и болельщиков клуба. Я отдаю уважение и «Шахтеру». Они показали достойную игру, на фоне которой у «Динамо» было преимущество почти во всех компонентах игры. За последние годы я такого не помню. Появилась скорость и прессинг. И это все на фоне хороших физических кондиций игроков. Команда играла почти без замен, если не считать, что вышел Гармаш.

На сегодняшний день эта команда дает мне возможность немножко заглянуть в прошлое, на 20 лет назад, когда в 1999-м году команда играла в полуфинале Лиги чемпионов. Только не говорите, что я фантазер. У той команды были такие же выдающиеся характеристики. Если это луч света в темном царстве, то это хорошо, но и плохо. Это проблеск игры, который тренерский штаб закладывает на будущее.

Сегодня я убедился в том, что Михайличенко и его штаб подтянули физические кондиции команды. Самое главное, что Игроки поверили в себя. Три дня назад «Динамо» сыграло вничью в матче, в котором нельзя было это сделать, но можно было и проиграть. Казалось бы, психологическое состояние игроков должно было быть плохим, но сегодня они вышли и держали пульс игры в своих ногах.

Никогда не говорю о судействе, но не понимаю, за что Шепелеву показали красную карточку. Если нарушение и было, то это желтая. Но давайте оставим судейство в спокойствии.

Очень хочется, чтобы команда постоянно двигалась и добывала очки даже в таком напряженном графике. В ближайшие две недели мы узнаем, была ли это вспышка или это была та игра, которая удовлетворит требования болельщиков».