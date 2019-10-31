Одиозный Верратти продлил контракт с ПСЖ

Новости спорта:Полузащитник ПСЖ Марко Верратти пролил контракт с клубом.

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти пролил контракт с клубом, о чем информирует официальный сайт парижан. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

26-летний Верратти играет в ПСЖ с 2012 года после перехода из Пескары. Всего за французский клуб итальянец провел 290 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 48 результативных передач.

В нынешнем сезоне Верратти сыграл 12 матчей во всех турнирах за парижан и сделал 2 ассиста.

По итогам 11 туров ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 27 очками. В пятницу команда Томаса Тухеля сыграет на выезде против Дижона.