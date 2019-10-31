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Бущан: Показали, что можем играть лучше Шахтера

Бущан: Показали, что можем играть лучше Шахтера
09:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Бело-синие вышли в четвертьфинал Кубка после победы над принципиальным соперником.

Вратарь Динамо Георгий Бущан поделился впечатлениями от побед над Шахтером в 1/8 финала Кубка Украины. Голкипер киевлян доволен игрой команды и заявил, что более 

«Сегодня все наши футболисты отлично сыграли, была командная игра. Первый тайм показал, что мы можем играть на равных или даже лучше Шахтера. Сегодня мы были больше заряжены на победу», — приводит слова Бущана официальный сайт Динамо.

«С такой командой, как Шахтер, всегда приятно играть. Они сами играют в футбол и дают играть сопернику. Мы были серьезно настроены на этот поединок, тем более, играли при своих болельщиках и это было кубковое противостояние. У нас было все для того, чтобы победить».

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«Как забил Сидорчук? Видел только, что мяч залетел в сетку и Сергей побежал радоваться. Гол Степаненко? Тут было видно лучше. Не получилось достать, завтра буду качать кисти».

Динамо одержало победу над Шахтером в овертайме (2:1) благодаря голу Дениса Попова на 109-й минуте. Киевляне могут выиграть первый Кубок Украины с 2015 года.

В воскресенье команда Алексея Михайличенко в 13-м туре украинской Премьер-лиги сыграет со Львовом.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Георгий Бущан.
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