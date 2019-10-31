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Ливерпуль может отказаться от участия в Кубке английской лиги

Ливерпуль может отказаться от участия в Кубке английской лиги
10:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Не все в Ливерпуле обрадовались грандиозной победой над Арсеналом в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп, комментируя невероятную победу над Арсеналом в 1/8 финала Кубка английской лиги, рассказал, что мерсисайдцы могут не сыграть в дальнейшей стадии турнира из-за плотного календаря. 

Специалист отметил, что Ливерпуль в ближайшее время будет принимать участие в клубном чемпионате мира в Дохе и если руководство Carabao Cup не предложит Красным подходящую дату четвертьфинального поединка, то команда может отказаться от участия в соревновании.

Отметим, в матчи клубного чемпионата мира по футболу пройдут с 11 по 21 декабря. Матчи 1/4 финала Кубка английской лиги также должны пройти в декабре.

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"Если они не смогут найти подходящую дату для нас, и я не имею в виду рождественские игры, тогда мы не сможем играть - наши соперники пройдут дальше. "Ливерпуль" не будет жертвой этой проблемы", - цитируют Клоппа британские СМИ.

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Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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