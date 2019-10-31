Легенда Шахтера готовится к дебюту за Карпаты в матче против Горняков

Новости спорта:Александр Кучер начал тренироваться по индивидуальной программе накануне матча с Шахтером.

Защитник Карпат Александр Кучер начал тренироваться по индивидуальной программе накануне матча с Шахтером в 13-м туре чемпионата Украины, о чем сообщает официальный сайт львовского клуба.

Кучер получил травму на тренировке в конце августа. До того 37-летний защитник сыграл один матч за Карпаты.

Игроком львовского клуба Александр стал летом, а в течение двух последних сезонов выступал за Кайсериспор. До отъезда в Турцию Кучер 11 лет играл в Шахтере.

Карпаты и Шахтер сыграют во Львове в субботу. В предыдущем туре команда Романа Санжара на последних минутах вырвала ничью в матче с Динамо в Киеве (1:1).