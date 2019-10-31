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Экс-наставник Динамо раскритиковал Вербича

Экс-наставник Динамо раскритиковал Вербича
12:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Йожеф Сабо подверг критике игру Беньямина Вербича.

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо подверг критике игру Беньямина Вербича в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Шахтера» (2:1).

«Мне не нравится игра Вербича. Он ужасно снизил к себе требования. Очень плохо играет. Хочет все сделать сам, много ошибается, теряет мяч. За сборную он играл совсем по-другому, а тут что-то непонятное с ним происходит. В любом случае, ему нужно пересмотреть свое отношение к игре.

Если Вербич хочет идти с «Динамо», у него есть предложения или не дают уйти - все равно так относиться к игре нельзя.

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Беньямин берет игру на себя, когда нужно отдавать, обрезается - опасные контратаки привозит на наши ворота... Ждал когда его заменят и это случилось. Мне не нравятся его ни игра, ни поведение. Если готовится уйти в другую команду - нужно его отпустить, взять за трансфер деньги и пусть себе идет на здоровье», - сказал Сабо.

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Футбол, Новости футбола, Беньямин Вербич.
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