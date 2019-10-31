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Четверг, 31.10.2019
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Украинец претендует на звание лучший игрок месяца в европейской топ-команде

Украинец претендует на звание лучший игрок месяца в европейской топ-команде
14:44 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Руслан Малиновский включен в список претендентов на звание лучшего игрока Аталанты по итогам октября.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский претендует на звание лучшего игрока команды в октябре, сообщает официальный твиттере нерадзурри.

В этом месяце украинец сыграл в пяти матчах за Аталанту, отметившись дебютным забитым мячом. Малиновский забил с пенальти в ворота Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Всего на счету 26-летнего полузащитника 11 матчей за нерадзурри во всех турнирах. Игроком Аталанты Малиновский стал летом — за его переход итальянцы заплатили Генку 13,7 миллионов евро.

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В воскресенье Аталанта сыграет с Кальяри в матче 11-го тура чемпионата Италии. Сейчас команда Джан Пьеро Гасперини занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

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Серия А, ФК Аталанта, Новости спорта, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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