Украинец претендует на звание лучший игрок месяца в европейской топ-команде

Новости спорта:Руслан Малиновский включен в список претендентов на звание лучшего игрока Аталанты по итогам октября.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский претендует на звание лучшего игрока команды в октябре, сообщает официальный твиттере нерадзурри.

В этом месяце украинец сыграл в пяти матчах за Аталанту, отметившись дебютным забитым мячом. Малиновский забил с пенальти в ворота Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Всего на счету 26-летнего полузащитника 11 матчей за нерадзурри во всех турнирах. Игроком Аталанты Малиновский стал летом — за его переход итальянцы заплатили Генку 13,7 миллионов евро.

В воскресенье Аталанта сыграет с Кальяри в матче 11-го тура чемпионата Италии. Сейчас команда Джан Пьеро Гасперини занимает третье место в турнирной таблице Серии А.