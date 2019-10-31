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Четверг, 31.10.2019
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Буффон в шоке: странный гол Куаме - в обзоре матча Ювентус - Дженоа (Видео)

Буффон в шоке: странный гол Куаме - в обзоре матча Ювентус - Дженоа (Видео)
15:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Ювентус в тяжелейшем матче с тремя удалениями обыграл Дженоа.

В 10-м туре чемпионата Италии по футболу Ювентус дома принимал Дженоа. Итоговый счет 2:1 в пользу туринцев. Примечательно, что решающий гол в матче был забил в компенсированное время с пенальти.

Хозяева сумели открыть счет в поединке на 36-й минуте: Бонуччи здорово сыграл головой после подачи с углового. Дженоа сумела отыграться усилиями Куаме, который нереальным образом ударом с рикошетом от своей ноги оставил не удел Буффона. Под занавес поединка Роналду заработал пенальти, который сам и исполнил.

Ювентус - Дженоа 2:1

Голы: Бонуччи, 36, Роналду, 90+6 (с пенальти) — Куаме, 41

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Ювентус: Буффон — Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро — Хедира (Рабио, 61), Бентанкур, Матюиди (Рэмси, 61), Бернардески (Коста, 79 — Дибала, Роналду

Дженоа: Раду — Анкерсен, Сапата, Ромеро, Гильоне — Агудело (Радованович, 84), Кассата, Шоне, Пандев (Гюмюш, 68) — Пинамонти, Куаме (Санабрия, 81)

Предупреждения: Бентанкур, Ругани, Рабио, Бонуччи — Кассат, Пандев

Удаления: Рабьо, 87 — Кассата, 51, Мартекки (не на поле)

Эта победа позволила Ювентусу выйти на первое место в турнирной таблице Серии А. По итогам 10-и матчей Юве набрал 26 очков. идущий вторым Интер в своем активе имеет 25 баллов.

Второго ноября Ювентус проведет дерби с Торино.

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ФК Ювентус, ФК Дженоа, Серия А, Футбол, Видео, Ювентус - Дженоа.
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