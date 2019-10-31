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Кто самый высокооплачиваемый тренер в Англии

Кто самый высокооплачиваемый тренер в Англии
17:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Хосеп Гвардиола со значительным отрывом лидирует в рейтинге.

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может похвастаться самой высокооплачиваемой тренерской работой в Англии среди всех видов спорта.

По версии британского издания The Sun, Хосеп Гвардиола уверенно возглавляет рейтинг с заработком £ 20 млн в год. На втором месте расположился главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино - £ 8,5 млн. Третье место у менеджера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннара Сульшера - £ 7,5 млн .

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Наставник Ливерпуля Юрген Клопп делит 4-е и 5-е место в рейтинге с зарплатой £7 млн с исполнительным директором команды Формулы-1 "Мерседес" Тото Вольфом.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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