Манчестер Юнайтед хочет купить звезду Интера

Новости спорта:МЮ намерен вложится в одного из лучших форвардов Серии А.

Манчестер Юнайтед заинтересован в услугах нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

За трансфер 22-летнего аргентинца Юнайтед посоревнуется с Барселоной, которой активно приписывают интерес к Мартинесу.

Издание отмечает, что если на Олд Траффорд захотят подписать Лаутаро уже в январе, его трансфер обойдется английской стороне в 111 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартинес забил уже 7 голов и отдал 2 результативных передачи в 13 матчах Интера во всех турнирах.

Красные дьяволы находятся в поиске нового форварда после того, как продали в Интер нападающего Ромелу Лукаку. Ранее в качестве приоритетных трансферных целей клуба назывались Марио Манджукич из Ювентуса и Каллум Уилсон из Борнмута.