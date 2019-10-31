Мазяр эмоционально высказался о своем увольнении

Новости спорта:Экс-тренер Львова поведал о дальнейших своих планах.

Бывший тренер «Львова» Владимир Мазяр прокомментировал уход из клуба.

«В матче против «Десны» была поставлена задача выиграть, мы – проиграли. Проиграли, можно сказать, по всем статьям. Но есть определенные причины.

Мы сыграли семь матчей. Пенальти, удаления. Поединок с «Карпатами», «Александрией». Если разобраться, «Десна», «Заря», «Александрия» – хорошие соперники. Мы взяли очки с «Зарей», с «Карпатами» нам не повезло.

Разошлись по обоюдному соглашению сторон. Футболистам «Львова» желаю терпения и удачи.

На данный момент вообще не хочется думать и говорить о футболе. Последние матчи забрали очень много эмоций», – сказал Мазяр.