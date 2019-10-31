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Панические атаки в Реале: лидер "сливочных" сделал неожиданное признание

Панические атаки в Реале: лидер "сливочных" сделал неожиданное признание
19:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Марсело поделился эмоциями, которые испытывал перед финалом ЛЧ 2018 года.

Бразильский защитник «Реала» Марсело рассказал, что у него случился приступ паники перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2017/18 с «Ливерпулем» (3:1).

«Я не мог дышать. Я пытался не паниковать. Это было в раздевалке прямо перед финалом Лиги чемпионов с „Ливерпулем“ в 2018 году.

Мне казалось, что у меня что-то застряло в груди. Это огромное давление. Вы знаете это чувство? Я не говорю о нервах. Нервы в футболе — это нормально. Это было что-то другое. Мне казалось, что я задыхаюсь.

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Всё началось ночью перед финалом. Я не мог есть. Я не мог спать. Я думал только о матче. На самом деле это было забавно, потому что моя жена Клариса злилась на меня, что я грыз ногти, ведь она наконец заставила меня перестать это делать несколько лет назад. Но я проснулся в день финала, а все мои ногти обгрызаны.

Нервничать в футболе — это нормально. Если вы не испытываете беспокойства перед финалом, вы не настоящий человек. Ты просто пытаешься не наложить в штаны. Это правда!

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Для меня давление было самым сильным финалом с „Ливерпулем“. Может быть, люди подумают, что это странно. Мы уже выиграли два трофея подряд. Все хотели, чтобы „Ливерпуль“ победил. Так в чём проблема?

Когда у вас есть шанс войти в историю, вы чувствуете давление. Я думал о том, чтобы позвонить доктору, но боялся, что он не разрешит мне играть. И мне пришлось играть. Я должен был что-то доказать себе», — приводит слова Марсело The Players' Tribune.

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Лига Чемпионов, Марсело, Новости спорта, Новости футбола.
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