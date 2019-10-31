Игрок Шахтера получил три матча дисквалифиации

Новости спорта:Алан Патрик получил три матча дисквалификации за грубый фол в игре с ФК Александрией.

Контрольно-дисциплинарный комитет на официальном сайте УАФ опубликовал меры наказания для игроков, тренеров и официальных лиц УПЛ и Первой лиги.

Так, решением Комитета был отстранен хавбек Шахтера Алан Патрик сроком на три игры за удаление в матче 12 тура Премьер-лиги против Александрии (0:0). Напомним, что футболист досрочно покинул поле на 75-й минуте.

Помимо этого, полузащитник Динамо Александр Андриевский, который был удален в матче 11 тура чемпионата Украины среди команд U-21 против Александрии (1:3), получил дисквалификацию на две игры, плюс столько же условно.

Также футболист столичного клуба Иннокентий Волошин, который принимал участие в матче 10 тура чемпионата Украины U-21 с Шахтером (2:1), отстранен суммарно на три матча. Наставник Динамо Игорь Костюк за некорректные высказывания в адрес официальных лиц по ходу встречи с донецким клубом дисквалифицирован на два матча, плюс одна встреча условно.