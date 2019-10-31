Пиоли: Игроки Милана должны вновь почувствовать уверенность

Новости спорта:Тренер Милана назвал то, чего не хватает его подопечным.

Тренер «Милана» Стефано Пиоли пообщался с прессой накануне матча Серии А со «СПАЛом».

«Нужно быть реалистами – сейчас мы переживаем не лучший момент. Но у нас есть возможность улучшить положение в таблице и показать, что на самом деле мы лучше, чем показалось в воскресенье.

У нас есть время подняться выше в Серии А. Я хочу, чтобы игроки были мотивированы и по-хорошему злы. Глядя на таблицу, все должны стараться больше, не экономить силы. У нас много времени, но мы хотим начать побеждать уже сегодня. Мы должны быть лучше соперника не только с точки зрения тактики и техники. Мы должны быть сильнее духом.

Мы должны стать более ответственными, ведь представляем большой клуб. На матче с «Лечче» было 50 тысяч болельщиков. Думаю, они оценили настрой команды. В Риме их было пять тысяч. Мы должны прибавить. Болельщики – не глупцы, они понимают, когда команда старается. Они идут на стадион, чтобы поболеть, чтобы увидеть команду, которая сражается и делает все для победы.

Победы часто все меняют, это легко. У этой команды есть игроки, которые могут быть лидерами на поле. Им нужно вернуть уверенность в себе, стремление добиться результата», - цитирует тренера сайт «Милана».