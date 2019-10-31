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Игроки Барселоны готовы пожертвовать деньгами ради прихода Неймара

Игроки Барселоны готовы пожертвовать деньгами ради прихода Неймара
20:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Игроки Барселоны очень хотят возвращения бразильского форварда.

Футболисты Барселоны были готовы пожертвовать зарплатами ради перехода форварда Пари Сен-Жермена Неймара в каталонский клуб.

«На самом деле игроки были заинтересованы в том, чтобы пожертвовать своими контрактами ради трансфера. Понимали, что дело кроется в финансовом fail play», — приводит слова защитника клуба Жерара Пике BBC Sport со ссылкой на Cadena Ser.

Отметим, что Барселона в последнее межсезонье потратила на трансферы свыше 200 миллионов фунтов стерлингов, пополнив состав полузащитником Френки де Йонгом и форвардом Антуаном Гризманном.

Александрия лишилась из-за травмы лидера

Недавно стало известно, что переговоры между парижанами и Неймаром о новом контракте приостановлены.

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции и сыграет следующий матч завтра на выезде против Дижона. Барселона также занимает первую строчку в Ла Лиге. Команду Эрнесто Вальверде ожидает 2 ноября поединок с Леванте.

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ПСЖ, ФК Барселона, Лига Чемпионов, Неймар, Лига 1, Примера.
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