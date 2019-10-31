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Президент Ингульца назвал желаемых соперников по четвертьфиналу Кубка Украины

Президент Ингульца назвал желаемых соперников по четвертьфиналу Кубка Украины
21:54 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Александр Поворознюк хочет только самых сильных соперников.

Футболистов «Ингульца» смело можно называть грозой авторитетов. Ведь в последних двух розыгрышах Кубка Украины подопечные Сергея Лавриненко заставили досрочно сойти с дистанции уже пятерых представителей элитного дивизиона.

- Поскольку мы переиграли нашего последнего оппонента, «Днепр-1», по количеству созданных моментов и забили на один мяч больше, то нашу победу следует признать закономерной, - сказал президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк, комментируя ход событий в кубковом противостоянии.

Я не скрываю, что в этом сезоне для нас главное - получить путевку в Премьер-лигу, но теперь, пробившись в четвертьфинал Кубка Украины, мы постараемся продержаться в турнире как можно дольше. Борьба на несколько фронтов нас не пугает, потому что у «Ингульца» - два равноценных состава, и каждый игрок рвется в бой.

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Кого бы я хотел видеть соперником в четвертьфинале? «Динамо» или «Александрию», поскольку именно в таких противостояниях убеждаешься, чего на самом деле стоит твоя команда. А вот с кем бы не хотел, чтобы «Ингулец» встретился, так это с «Альянсом». И не потому, что пришлось бы играть на чужом поле, просто у меня с руководством этого ФК уже давно сложились дружеские отношения...

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ФК Динамо (Киев), Первая лига, Новости футбола, ФК Ингулец, Александр Поворознюк.
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