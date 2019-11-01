Впервые в Украине: на матче Динамо будет работать VAR в режиме онлайн

Новости спорта:Первого ноября состоится матч юношеского чемпионата Украины между "Динамо" U-19 и "Карпатами" U-19.

Сообщается, что впервые в Украине на этой игре система помощи арбитрам VAR будет работать в режиме онлайн, то есть по ходу матча рефери сможет получать помощь от видеоповторов, как сейчас это происходит в ряде ведущих чемпионатов Европы и Лиге чемпионов.

По этой причине судейскую бригаду матча дополнят арбитр VAR, помощник арбитра VAR и наблюдатель арбитража VAR.

В нынешнем сезоне УПЛ система VAR работает в режиме офлайн и используется для обучения судей. Ожидается, что в режиме онлайн полноценно систему запустят с весны или же с чемпионата 2020/21.

Добавим, что на матч юношеского чемпионата Комитет арбитров УАФ назначил судейскую бригаду ФИФА в следующем составе:

Главный арбитр – Николай Балакин (Киевская область)

Ассистенты арбитра – Андрей Скрипка (Кропивницкий), Владимир Володин (Херсон)

Четвертый арбитр – Евгений Арановский (Киев)

Наблюдатель арбитража – Виктор Швецов (Одесса);

Арбитр VAR – Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистент арбитра VAR –- Семен Шлончак (Черкассы)

Наблюдатель арбитража VAR – Виктор Дердо (Черноморск, Одесская область).

Напомним, что матч чемпионата U19 между "Динамо" и "Карпатами" состоится в пятницу, 1 ноября, на загородной базе "Динамо" в Конча-Заспе, начало – в 13:00.