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Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины перенесена

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины перенесена
07:58 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Пары четвертьфиналистов Кубка Украины по футболу будут определены в следующем месяце.

30 октября в поединках 1/8 финала Кубка Украины сезона-2019/2020 определились все четвертьфиналисты турнира.

Жеребьевка этой стадии соревнований состоится в декабре текущего года (точная дата будет определена позже), а поединки - весной 2020-го. Ранее сообщалось, что жеребьевка состоится 1 ноября.

Финал Кубка Украины-2019/2020 запланирован на 13 мая 2020 года. Наиболее вероятным местом его проведения на сегодня является Тернополь.

Участники 1/4 финала КУ 2019/20:

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Динамо" (Киев), "Десна" (Чернигов), "Александрия", "Мариупольь", "Ворскла" (Полтава), "Інгулец" (Петрово), "Минай", "Альянс" (Липовая Долина)

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Футбол, Кубок Украины, Жеребьевка Кубка Украины, УАФ.
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