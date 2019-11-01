Голы украинцев спасли Гент от поражения (Видео)

Новости спорта:Украинский нападающий Роман Яремчук забил за "Гент" уже 3-й мяч в сезоне.

Украинские футболисты Роман Яремчук и Игорь Пластун забили мячи за "Гент" в матче 13-го тура чемпионата Бельгии против "Андерлехта" (3:3).

При счете 1:3 Роман Яремчук забил мяч на 84-й минуте. А на 4-й компенсированной минуте Игорь Пластун сделал счет ничейным 3:3. Матч завершился вничью 3:3.

Яремчук забил уже 13 мячей за свой клуб в этом сезоне.

Яремчук и Пластун сыграли полный матч. А украинский хавбек "Гента" Роман Безус вышел на замену на 61-й минуте.

Видеообзор матча:

После 12 матчей "Гент" набрал 22 очка и занимает в чемпионате Бельгии 4-е место. Лидирует "Брюгге", который набрал 30 очков.