Супергол со штрафного от Сусо - в обзоре матча Милан - СПАЛ (Видео)

Новости спорта:Милан обыграл СПАЛ в поединке 10-го тура чемпионата Италии.

На Сан-Сиро завершился поединок 10-го тура Серии А, в котором Милан сумел добыть минимальную победу, обыграв СПАЛ.

К слову, это стали первые три очка, которые "россонери" сумели заработать под руководством менеджера Стефано Пьоли. После его назначения команда не сумела обыграть Лечче и проиграла на выезде Роме.

Таким образом, Милан набрал 13 очков, что позволило клубу занять десятое место в турнирной таблице. СПАЛ, в свою очередь, продолжает оставаться в зоне вылета.

Милан - СПАЛ 1:0

Голы: Сусо, 63

Милан: Доннарумм — Дуарте, Мусаккьо (Калабрия, 46), Романьоли, Эрнандес — Пакета (Бонавентуре, 88), Беннасер, Кесси — Кастильехо (Сусо, 63), Пьонтек, Чалханоглу

СПАЛ: Бериша — Томович, Викари, Сионек — Река (Сала, 82), Куртич, Миссироли (Валоти, 71), Мурджа, Стрефецца (Палоски, 82) — Петанья, Флоккари

Предупреждения: Дуарте, Доннарумма, Чалханоглу, Беннасер — Флоккари, Викари, Сионек, Куртич