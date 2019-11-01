Скачать
Пятница, 01.11.2019
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины перенесена
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины перенесена
Битва за финал: Свитолина узнала соперницу на Итоговом турнире WTA
Битва за финал: Свитолина узнала соперницу на Итоговом турнире WTA
Тайсон Фьюри - Брон Строумэн. Видео боя
Тайсон Фьюри - Брон Строумэн. Видео боя
Леснар добил Веласкеса стулом на турнире WWE (Видео)
Леснар добил Веласкеса стулом на турнире WWE (Видео)

Супергол со штрафного от Сусо - в обзоре матча Милан - СПАЛ (Видео)

Супергол со штрафного от Сусо - в обзоре матча Милан - СПАЛ (Видео)
09:07 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Милан обыграл СПАЛ в поединке 10-го тура чемпионата Италии.

На Сан-Сиро завершился поединок 10-го тура Серии А, в котором Милан сумел добыть минимальную победу, обыграв СПАЛ.

К слову, это стали первые три очка, которые "россонери" сумели заработать под руководством менеджера Стефано Пьоли. После его назначения команда не сумела обыграть Лечче и проиграла на выезде Роме.

Таким образом, Милан набрал 13 очков, что позволило клубу занять десятое место в турнирной таблице. СПАЛ, в свою очередь, продолжает оставаться в зоне вылета.

Милан - СПАЛ 1:0

Голы: Сусо, 63

Голы украинцев спасли Гент от поражения (Видео)

Милан: Доннарумм — Дуарте, Мусаккьо (Калабрия, 46), Романьоли, Эрнандес — Пакета (Бонавентуре, 88), Беннасер, Кесси — Кастильехо (Сусо, 63), Пьонтек, Чалханоглу

СПАЛ: Бериша — Томович, Викари, Сионек — Река (Сала, 82), Куртич, Миссироли (Валоти, 71), Мурджа, Стрефецца (Палоски, 82) — Петанья, Флоккари

Предупреждения: Дуарте, Доннарумма, Чалханоглу, Беннасер — Флоккари, Викари, Сионек, Куртич

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, Футбол, Новости футбола, ФК СПАЛ, Милан - СПАЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри удачно дебютировал в WWE
02 Тренер Карпат недоволен тем, что Шахтер потерял очки в игре с Александрией
03 Тайсон Фьюри - Брон Строумэн. Видео боя
04 Альварес: Я лучше Ломаченко
05 Мазяр эмоционально высказался о своем увольнении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь