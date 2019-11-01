Рашфорд опережает бомбардирский график Роналду

Новости спорта:Маркус Рашфорд оформил дубль в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с "Челси" (2:1) и помог своей команде добыть путевку в следующий раунд турнира.

Как сообщает Squawka Football в "Твиттере", к 22 годам английский форвард записал на свой счёт уже 52 гола на клубном уровне.

По данному показателю ему удалось превзойти бывшего нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду, который в этом возрасте имел в своём активе 47 мячей за клуб.

Роналду защищал цвета "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, после чего перебрался в "Реал", а затем – в "Ювентус". В составе манкунианцев португалец выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Англии и завоёвывал другие внутренние трофеи.

Рашфорд является воспитанником "красных дьяволов", за которых выступает с 2016 года. С клубом он к настоящему моменту выиграл Кубок лиги, Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу Европы.