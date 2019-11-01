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Джака объяснил, почему оскорбил болельщиков Арсенала

Джака объяснил, почему оскорбил болельщиков Арсенала
09:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака объяснил своё поведение в матче чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:2).

Хавбек был заменён во втором тайме и, уходя с поля, послал болельщиков "канониров".

"Потратив некоторое время на размышления о том, что произошло в воскресенье, хотел бы дать объяснение тому поступку, а не просто быстрый ответ.

То, что происходило во время моей замены, глубоко меня затронуло. Я люблю „Арсенал“ и всегда отдаюсь на 100% на поле и за его пределами.

Чувство непонимания со стороны фанатов и неоднократные оскорбительные комментарии во время матчей и в социальных сетях в последние недели глубоко ранили меня. Люди говорили такие вещи, как "мы сломаем тебе ноги", "убьём твою жену" и "желаю, чтобы твоя дочь заболела раком". Это взбесило меня, я достиг точки кипения, когда ощутил обструкцию на стадионе.

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Я поддался эмоциями и неуважительно отнёсся к группе фанатов, которые наполняют наш клуб, команду и меня позитивной энергией. Я не хотел этого. Мне жаль, что люди так всё восприняли.

Хочу, чтобы мы вернулись к взаимному уважению, вспомнив, почему мы любим футбол. Давайте вместе двигаться вперёд с позитивом", — написал Джака в своём "инстаграме".

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Гранит Джака.
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