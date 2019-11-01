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Рома - Наполи: анонс и прогноз на матч 11-го тура Серии А

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Рома - Наполи: анонс и прогноз на матч 11-го тура Серии А
10:57 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В 11-м туре чемпионата Италии по футболу римская Рома сыграет против вице-чемпиона Серии А.

В субботу, 2 октября, состоится один из центральных матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором римская Рома примет на своем поле Наполи.

Рома - Наполи

Стадион: "Олимпико", Рим. Прямая трансляция - канал Футбол 1.

Рома, главным тренером которой является экс-наставник Шахтера Пауоло Фонсека, сыграет против одного из лидеров Серии А Наполи. В минувшем туре римляне одержали разгромную победу в гостях над Удинезе и подходят к игре с Наполи в поднесенном настроении. 

Подопечные Карло Анчелотти в свою очередь в прошлом туре потеряли очки. Случилось это в игре против Аталанты, цвета которой защищает украинец Руслан Малиновский. Матч проходил в Неаполе и завершился вничью 2:2.

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После 10-ти туров Рома и Наполи являются соседями в турнирной таблице и если 4-я позиция "волков" с 19 очками в активе это успех, то вот у неаполитанцев дела не очень. У команды Анчелотти всего на одно меньше и как следствие 6-я строчка в турнирке. Это не та позиция, на которую рассчитывает как руководство неаполитанского клуба, так и их болельщики. В минувшем сезоне Наполи финишировал вторым в Серии А после Ювентуса и на меньшее в этом сезоне они не рассчитывают.

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Букмекеры считают фаворитом противостояния в Риме гостей, но с небольшим преимуществом. Средние коэффициенты на поединок следующие: победа Ромы - 2.65, ничья - 3.65, победа Наполи - 2.50. 

Посмотреть поединок в прямом эфире на ТВ можно на телеканале Футбол 1. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.

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