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Как рождалась легенда: дебютному голу Роналду за МЮ исполнилось 16 лет (Видео)

Как рождалась легенда: дебютному голу Роналду за МЮ исполнилось 16 лет (Видео)
10:13 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Великий португальский форвард Криштиану Роналду 1 ноября 2003 года забил свой дебютный гол в составе Манчестер Юнайтед.

Ныне легенда мирового футбола, а в далеком 2003 году молодой и перспективный парень из португальского Спортинга Криштиану Роналду перебрался в именитый английский клуб Манчестер Юнайтед.

Трансфер Криштиану из лиссабонского клуба в стан манкунианцев пришелся на лето 2003 года и обошелся "красным дьяволам" в 12.24 миллиона фунтов. 

Роналду прекрасно влился в команду.  Тогдашний наставник МЮ, легендарный Алекс Фергюсон, сразу заметил невероятный потенциал парня и доверял ему место в составе команды, несмотря на юный возраст португальца. 

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Уже в ноябре того же года Кришиану забил свой дебютный гол за Манчестер Юнайтед, который положил начало великим бомбардирским достижениям Роналду. Первый гол случился в первый день ноября в поединке 11-го тура чемпионата АПЛ против Портсмута. Португальский форвард вышел на замену на заключительные 15 минут встречи и при счете 2:0 в пользу "красных дьяволов" на 80-й минуте игры Роналду принялся исполнить удар со штрафного с левого фланга. Все ожидали на подачу в штрафную площадь, но португалец отважился на удар, чего совершенно никто не ожидал и забил потрясающий гол.

С тех пор прошло много времени и КриРо забил еще много голов и подобных дебютному и гораздо красивее голов. Всего за карьеру в Манчестере Криштиану забил 118 голов за 292 сыгранных поединка. Далее португальский нападающий перебрался в Реал, а затем в туринский Ювентус. 

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На данный момент на счету Криштиану Роналду уже 702 забитых гола за клубы и национальную сборную Португалии. К слову, свой юбилейный 700-й гол Криш забил в поединке отбора Евро-2020 против национальной сборной Украины.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Реал, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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