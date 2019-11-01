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Конфликт Месси и Гризманна: Пике откровенно рассказал, как все на самом деле

Конфликт Месси и Гризманна: Пике откровенно рассказал, как все на самом деле
11:15 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский защитник Жерар Пике прокомментировал слухи о возможном конфликте Месси и Гризманна в Барселоне.

Один из "старожилов" Барселоны центральный защитник Жерар Пике утверждает, что между лидерами атаки "блаугранас" аргентинцем Лео Месси и французом Антуаном Гризманном нету конфликтов.

В своем комментарии Cadena SER Пике заявил следующее:

"Люди все преувеличивают. Месси и Гразманн прекрасно ладят друг с другом. У Лео также хорошие отношения с Усманом Дембеле, в прошлом у него все было в порядке с Педро и Давидом Вилья.

Суарес? Лионель и Луис – практически братья. И то, что Лионель не является настолько близким с Антуаном, как с Суаресом, не означает, что у них плохие отношения".

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Стоит отметить, что ранее в СМИ ходили постоянные слухи, якобы Лионель Месси не очень ладит со звездным новичком каталонского гранда и хочет видеть в клубе другого форварда - лидера сборной Бразилии Неймара. Футболисты наличие конфликта отрицают.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси вернулся в сборную Аргентины после длительной дисквалификации.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Жерар Пике, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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