Уго Гатти: Месси нужны яйца, чтобы перейти в Реал и все доказать, как Роналду

Новости спорта:Уго Гатти считает, что Лионель Месси засиделся в Барселоне

Бывший вратарь "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс" и сборной Аргентины Уго Гатти поделился мыслями о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

"Может показаться, что я выступаю против собственного соотечественника, но пока Месси не играет в больших матчах, он будет оставаться игроком домашних матчей. Ему нужны яйца, чтобы перейти в "Реал" и всё доказать, как это ранее сделал Криштиану Роналду. В противном случае он просто будет ещё одним игроком.

Криштиану перешёл в лучший клуб в мире. Месси же играет дома, на своём поле и в своих условиях. Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, а иначе он будет одним из. Когда он это сделает, тогда сможет тягаться с Круиффом, Марадоной и Пеле. Месси играет лишь тогда, когда ему позволяют. Легко играть дома, когда всё в твою пользу", — цитирует Гатти Marca со ссылкой на El Chiringuito.

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