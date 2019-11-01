Экс-игрок Динамо вляпался в неприятную историю во Франции

Новости спорта:Экс-защитник "Динамо" Папе Диакате, который два года назад завершил профессиональную карьеру футболиста и ныне работает главным тренером французского клуба низшей лиги "Вандевр", несколько дней назад угодил в крайне неприятную историю.

Все началось после банальной дорожной проверки десять дней назад. Полиция Нанси остановила Диакате, передвигавшегося за рулем внедорожника Jaguar. Оказалось, что экс-футболист сел за руль, но забыл права. Еще более удивительным при проверке оказался тот факт, что автомобиль, на котором передвигался сенегалец, числится в угоне.

В итоге Диакате был доставлен в отделение полиции, где подвергся допросу. На нем экс-игрок "Динамо" заявил о своей невиновности. Он отметил, что ему ничего неизвестно о мошеннических действиях вокруг автомобиля, который он приобрел в автосалоне Нанси несколько месяцев назад. В подтверждение своих слов Папе предоставил чек на покупку машины, отметив, что сделка выглядела вполне привычно и подозрений у него не вызвала.

"Я жертва в этой истории. Я не делал ничего противозаконного. То, что случилось со мной, могло произойти с каждым. Все, кто меня знает, подтвердят, что я не бандит или угонщик", - прокомментировал ситуацию Диакате.

В итоге полицейское расследование показало, что слова Диакате оказались правдивыми. С него были сняты все подозрения, а сам он отпущен на свободу. Впрочем, следователи продолжают устанавливать, каким образом угнанный автомобиль попал в автосалон и был выставлен на продажу.