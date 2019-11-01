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Состав сборной Украины U-21 на матчи против Дании и Азербайджана

Состав сборной Украины U-21 на матчи против Дании и Азербайджана
11:55 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:К поединкам молодежной сборной Украины будут готовиться 24 футболиста.

К ближайшим поединкам молодежной сборной Украины (U-21) будут готовиться 24 футболиста, на которых остановил выбор главный тренер команды Руслан Ротань.

Состав молодежной сборной Украины (U-21)

Вратари: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (оба - "Динамо" Киев), Олег Билык ( "Александрия").

Защитники: Денис Попов ( "Динамо" Киев), Валерий Бондарь ("Шахтер" Донецк), Ефим Конопля ("Десна" Чернигов), Евгений Чеберко ("Заря" Луганск), Владислав Бабогло, Тимур Стецков (оба - "Александрия") Виктор Корниенко, Алексей Быков (оба - "Мариуполь"), Богдан Милованов ("Спортинг-В", Испания), Роман Вантух ("Олимпик").

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Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба - "Динамо" Киев), Богдан Леднев ("Заря" Луганск), Евгений Смирный ("Колос" Ковалевка), Максим Чех, Дмитрий Топалов, Владислав Вакула (все - "Мариуполь"), Ахмед Алибеков ("Слован", Чехия), Сергей Булеца ("Днепр-1" Днепр).

Нападающие: Владислав Супряга ("Днепр-1" Днепр), Назарий Русин ("Заря" Луганск).

Напомним, во время последнего в 2019 году сбора молодежная сборная Украины сыграет домашний поединок отборочного турнира Евро-2021 (U-21) против команды Дании (15 ноября, Львов) и выездной товарищеский матч со сборной Азербайджана (19 ноября, Баку).

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Молодежная сборная Украины, Руслан Ротань, УАФ.
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