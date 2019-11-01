Бендтнер рассказал о стычке с Анри

Новости спорта:Никлас Бендтнер рассказал об инциденте с легендой лондонского клуба.

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Никлас Бендтнер в своей автобиографии рассказал о конфликте с легендарным форвардом "канониров" Тьерри Анри.

"В мае 2005 года я хорошо проявлял себя в команде U18 и тренировался с основой каждую неделю. Порой я забывал, что нахожусь на испытательном сроке среди больших парней. Во время одной из тренировок мы играли 11 на 11 с ограничением – нельзя было касаться мяча больше двух раз. И я заметил, что Тьерри Анри коснулся его трижды. Я прокричал: "Три касания!" Помощник Венгера в ответ крикнул: "Продолжай играть, ради всего святого!"

Но Анри меня услышал. Он повернулся и приложил палец к губам, намекнув, что я должен замолчать. Спустя некоторое время со мной происходит то же самое. Перед тем как я делаю пас, мяч касается моей пятки, а затем – носка. Это одно движение, но игрок из академии за это будет наказан штрафным ударом. Разумеется, со мной так и случилось. В этот момент я уже не думаю – я начинаю жаловаться и говорю, что правила должны быть одинаковыми для всех.

Анри говорит мне заткнуться, на этот раз с обильным количеством ругани. И сейчас я понимаю, что это был хороший совет. Но тогда я посчитал иначе. Я кричу ему в ответ, что если кто и должен заткнуться, то это он. Он побежал в моём направлении и высказал мне всё в лицо, не обращая внимания на игру. Эшли Коул и Сол Кэмпбелл присоедились к Анри и сказали, чтобы я продолжил играть и замолчал. И я действительно замолчал и необычайно быстро успокоился. Вот что происходит, когда один из лучших нападающих в мире орёт на тебя", — приводит текст книги The Guardian.