Объявлен список номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

Новости спорта:Шестеро футболистов были номинированы на звание Лучшего игрока октября в Премьер-лиге.

За окном уже начался месяц ноябрь, а значит пришло время определить лучшего футболиста АПЛ по итогам октября.

Официальный твиттер английской Премьер лиги опубликовал шестерку претендентов на престижную награду.

В список вошли:

Дин Хендерсон (Шеффилд Юнайтед) - (3 матча в октябре, 2 – "на ноль");

Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) - (3 матча, 1 гол);

Джек Грилиш (Астон Вилла) (3 матча, 2 гола, 1 ассист);

Юри Тилеманс (Лестер Сити) - (3 матча, 2 гола, 1 ассист);

Виллиан (Челси ) - (3 матча, 1 гол, 2 ассиста);

Джейми Варди (Лестер Сити) - (3 матча, 4 гола).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков и 20 капитанов клубов АПЛ и футбольных экспертов.

По итогам прошлого месяца, а конкретно сентября, лучшим игроком АПЛ признали камерунского защитника Ливерпуля Жоэля Матипа.

Напомним, ранее сообщалось, что туринский Ювентус нацелился на трансфер молодого таланта Манчестер Юнайтед Тахита Чонга.