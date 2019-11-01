Объявлен список номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

За окном уже начался месяц ноябрь, а значит пришло время определить лучшего футболиста АПЛ по итогам октября.
Официальный твиттер английской Премьер лиги опубликовал шестерку претендентов на престижную награду.
October #PL s
But who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month?
VOTE: https://t.co/Alc8xa6JYu#PLAwards pic.twitter.com/ajQDU8S241
— Premier League (@premierleague) November 1, 2019
В список вошли:
Победитель будет определен путем голосования болельщиков и 20 капитанов клубов АПЛ и футбольных экспертов.
По итогам прошлого месяца, а конкретно сентября, лучшим игроком АПЛ признали камерунского защитника Ливерпуля Жоэля Матипа.
Напомним, ранее сообщалось, что туринский Ювентус нацелился на трансфер молодого таланта Манчестер Юнайтед Тахита Чонга.