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Объявлен список номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

Объявлен список номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в октябре
14:58 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Шестеро футболистов были номинированы на звание Лучшего игрока октября в Премьер-лиге.

За окном уже начался месяц ноябрь, а значит пришло время определить лучшего футболиста АПЛ по итогам октября. 

Официальный твиттер английской Премьер лиги опубликовал шестерку претендентов на престижную награду.

 

В список вошли

  • Дин Хендерсон (Шеффилд Юнайтед) - (3 матча в октябре, 2 – "на ноль");
  • Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) - (3 матча, 1 гол);
  • Джек Грилиш (Астон Вилла) (3 матча, 2 гола, 1 ассист);
  • Юри Тилеманс (Лестер Сити) - (3 матча, 2 гола, 1 ассист);
  • Виллиан (Челси ) - (3 матча, 1 гол, 2 ассиста);
  • Джейми Варди (Лестер Сити) - (3 матча, 4 гола).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков и 20 капитанов клубов АПЛ и футбольных экспертов.

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По итогам прошлого месяца, а конкретно сентября, лучшим игроком АПЛ признали камерунского защитника Ливерпуля Жоэля Матипа.

Напомним, ранее сообщалось, что туринский Ювентус нацелился на трансфер молодого таланта Манчестер Юнайтед Тахита Чонга.

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Виллиан, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Илкай Гюндоган, Дин Хендерсон.
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