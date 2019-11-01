Скачать
Пятница, 01.11.2019
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины перенесена
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины перенесена
Битва за финал: Свитолина узнала соперницу на Итоговом турнире WTA
Битва за финал: Свитолина узнала соперницу на Итоговом турнире WTA
Тайсон Фьюри - Брон Строумэн. Видео боя
Тайсон Фьюри - Брон Строумэн. Видео боя
Головкин узнал имя следующего соперника
Головкин узнал имя следующего соперника

По методу Погба: Ювентус намерен бесплатно забрать главного таланта МЮ

По методу Погба: Ювентус намерен бесплатно забрать главного таланта МЮ
14:31 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Нидерландский хавбек Манчестер Юнайтед Тахит Чонг может пополнить ряды туринского Ювентуса.

Туринский Ювентус нацелился на трансфер молодого таланта Манчестер Юнайтед Тахита Чонга. 

Об этом информирует нидерландское издание VI.nl.

Контракт 19-летнего Чонга с МЮ рассчитан до лета 2020 года, а затем юный хавбек может покинуть клуб бесплатно, на что и рассчитывает руководство "старой синьоры". 

Карпаты - Шахтер: анонс и прогноз на матч 13-го тура УПЛ

Несколько лет назад Ювентус уже имел опыт бесплатного перехода талантов "красных дьяволов". В 2012 году молодой француз Поль Погба не входил в планы манкунианцев и этим воспользовался туринский гранд. Затем МЮ, чтобы вернуть Погба, заплатил Юве 105 миллионов евро.

Рома - Наполи: анонс и прогноз на матч 11-го тура Серии А

Руководители Манчестер Юнайтед раздосадованы слухами, которые связывают Чонга с Ювентусом и другими клубами, так как они намерены сохранить своего воспитанника в команде, предложив новый контракт нидерландскому футболисту.

В текущем сезоне Тахит Чонг сыграл два поединка чемпионата Англии, а также один матч сыграл в Лиге Европы и один раз в Кубке английской лиги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Поль Погба, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Тахит Чонг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри удачно дебютировал в WWE
02 Тайсон Фьюри - Брон Строумэн. Видео боя
03 Альварес: Я лучше Ломаченко
04 Тренер Карпат недоволен тем, что Шахтер потерял очки в игре с Александрией
05 Президент Ингульца назвал желаемых соперников по четвертьфиналу Кубка Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь