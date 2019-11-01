По методу Погба: Ювентус намерен бесплатно забрать главного таланта МЮ

Новости спорта:Нидерландский хавбек Манчестер Юнайтед Тахит Чонг может пополнить ряды туринского Ювентуса.

Туринский Ювентус нацелился на трансфер молодого таланта Манчестер Юнайтед Тахита Чонга.

Об этом информирует нидерландское издание VI.nl.

Контракт 19-летнего Чонга с МЮ рассчитан до лета 2020 года, а затем юный хавбек может покинуть клуб бесплатно, на что и рассчитывает руководство "старой синьоры".

Несколько лет назад Ювентус уже имел опыт бесплатного перехода талантов "красных дьяволов". В 2012 году молодой француз Поль Погба не входил в планы манкунианцев и этим воспользовался туринский гранд. Затем МЮ, чтобы вернуть Погба, заплатил Юве 105 миллионов евро.

Руководители Манчестер Юнайтед раздосадованы слухами, которые связывают Чонга с Ювентусом и другими клубами, так как они намерены сохранить своего воспитанника в команде, предложив новый контракт нидерландскому футболисту.

В текущем сезоне Тахит Чонг сыграл два поединка чемпионата Англии, а также один матч сыграл в Лиге Европы и один раз в Кубке английской лиги.