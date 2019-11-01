Карпаты - Шахтер: анонс и прогноз на матч 13-го тура УПЛ

Новости спорта:Донецкий Шахтер в поединке 13-го тура первенства Украины по футболу сыграет против Карпат.

В субботу, 2 октября, в рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд элитного дивизиона донецкий Шахтер встретится со львовскими Карпатами. Поединок пройдет во Львове.

Карпаты - Шахтер

Стадион: "Украина", Львов. Главный арбитр - Пасхал Игорь.

Шахтер крайне раздосадован недавним вылетом из Кубка Украины на стадии 1/8 финала против Динамо Киев и в ближайшем туре чемпионата УПЛ намерен реабилитироваться перед своими болельщиками, одержав победу над Карпатами. В этом плане львовский клуб рискует попасть под "горячую" руку дончан.

Если не учитывать вылет из Кубка, то у Шахтера в целом дела идут отлично на внутренней арене. "Горняки" имеют в своем активе 34 очка после 12 туров и уверенно лидируют в турнирной таблице, оторвавшись от Динамо на 10 баллов.

В минувшем туре УПЛ подопечные Каштру впервые в этом сезоне потеряли очки в рамках чемпионата, сыграв вничью 0:0 против Александрии. Учитывая этот результат и кубковый, то стоит ожидать максимальную сосредоточенность донецкого клуба на положительном результате в игре с Карпатами.

Что касается львовского клуба, то их дела идут куда хуже. После 12 туров чемпионата Карпаты набрали всего 10 баллов и располагаются на 10-й позиции в турнирке.

В минувшем туре чемпионата Украины Карпаты встречались с Динамо и довольно неожиданно сумели отобрать очки у киевлян. Игра закончилась со счетом 1:1. Конечно львовяне хотят повторить этот же успех и с другим украинским грандом в отчетном туре, но такой исход маловероятен. Особенно учитывая последние события и результаты "горняков".

По данным букмекеров бесспорным фаворитом матча во Львове является донецкий клуб. Средние коэффициенты на поединок следующие: победа Карпат - 15.00, ничья - 7.50, победа Шахтера - 1.20.

Посмотреть матч в прямом эфире все желающие смогут на канале 2+2. Кроме того, онлайн-трансляция поединка Карпаты - Шахтер будет доступна на сайте Телеграф Спорт. Начало игры в 14:00 по киевскому времени.