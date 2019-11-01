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Пятница, 01.11.2019
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Моуринью рассказал, какой клуб хочет тренировать

Моуринью рассказал, какой клуб хочет тренировать
15:26 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Португальского специалиста связываю с работой в нескольких европейских грандах.

Португальский специалист Жозе Моуринью пребывает в поисках рабочего места с декабря 2018 года после увольнения с поста главного тренера Манчестер Юнайтед. Хоть скандального коуча связывали с работой в ряде европейских клубов, он пока не спешит возвращаться к тренерской деятельности.

В одном из интервью Моуринью рассказал, какой клуб он хочет возглавить и какие амбиции должны быть у команды.

"Мне всегда нравилось чувство неизвестности. Чтобы побеждать в Италии, Англии или Испании требуется гибкость в адаптации. Нужно идти против своих идей и выбирать правильный путь к успеху.

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С моей стороны есть только одно требование. Я должен играть, чтобы выигрывать трофеи. Если мне предложат фантастический контракт, поставив задачу оставаться в верхней половине турнирной таблицы, и сочтут успехом занять седьмое, восьмое или девятое место, я откажусь от этого. Мне нужен проект, где я буду чувствовать, что работаю ради того, чтобы побеждать“, - приводит слова Моуринью The Coaches’ Voice.

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Жозе Моуринью, Футбол, Новости футбола.
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