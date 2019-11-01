Легенда Барселоны высказался о возможном приходе Моуриньо в испанский клуб

Новости спорта:Легенда Барселоны Андрес Иньеста высказался о возможной работе с каталонским клубом португальского тренера Жозе Моуринью.

Бывший полузащитник каталонской Барселоны Андрес Иньеста поделился своим мнением о возможном приходе на должность главного тренера "сине-гранатовых" португальца Жозе Моуриньо.

"Я не знаю, может ли Моуриньо оказаться в Реале или нет. Но его приход в Барселону, по моему мнению, вряд ли осуществим", — приводит слова Андреса Иньесты издание AS.

Напомним, Жозе Моуриньо уже работал в Барселоне. Он был одним из помощников Бобби Робсона в период с 1996 по 2000 года. Что касается работы главным тренером, то португалец возглавлял такие клубы, как: Бенфика (Португалия), Лейрия (Португалия), Порту (Португалия), Челси (Англия), Интер (Италия), Реал (Испания), Манчестер Юнайтед (Англия).

Ранее в СМИ ходили слухи, что Моуриньо намеревается вернуться в мадридский Реал, который ныне тренирует француз Зинедин Зидан. В стане "галактикос" португалец работал в период с 2010 по 2013 год. За это время он становился чемпионом Испании, выигрывал единожды Кубок и Суперкубок Испании.