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Пятница, 01.11.2019
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Молодой защитник Динамо начал сотрудничать с одиозным агентом

Молодой защитник Динамо начал сотрудничать с одиозным агентом
17:59 Сегодня Телеграф https://www.ua-football Фото: Twitter

Новости спорта:Виталий Миколенко подписал контракт с Виталием Шаблием.

20-летний защитник "Динамо" Виталий Миколенко начал сотрудничество и известным в украинском футболе агентом Вадимом Шаблием.

"Рад сообщить, что компания Prostar подписала контракт с одним из лучших игроков нашего чемпионата, игроком сборной Украины и киевского Динамо“ Виталием Миколенко.

Виталий обладает огромным потенциалом, и не случайно сейчас он — в числе сильнейших футболистов Украины. Я ни секунды не сомневаюсь, что он будет выступать в одном из топ-клубов Европы.

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Уверен, наше сотрудничество будет долгим и успешным!", — написал Шаблий на своей странице в Instagram.

Отметим, что по данным Transfermarkt, на данный момент защитник оценивается в 6 млн евро, а его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

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ФК Динамо (Киев), Новости спорта, Новости футбола, Виталий Миколенко.
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