Молодой защитник Динамо начал сотрудничать с одиозным агентом

Новости спорта:Виталий Миколенко подписал контракт с Виталием Шаблием.

20-летний защитник "Динамо" Виталий Миколенко начал сотрудничество и известным в украинском футболе агентом Вадимом Шаблием.

"Рад сообщить, что компания Prostar подписала контракт с одним из лучших игроков нашего чемпионата, игроком сборной Украины и киевского Динамо“ Виталием Миколенко.

Виталий обладает огромным потенциалом, и не случайно сейчас он — в числе сильнейших футболистов Украины. Я ни секунды не сомневаюсь, что он будет выступать в одном из топ-клубов Европы.

Уверен, наше сотрудничество будет долгим и успешным!", — написал Шаблий на своей странице в Instagram.

Отметим, что по данным Transfermarkt, на данный момент защитник оценивается в 6 млн евро, а его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.