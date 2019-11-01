Защитник Карпат: В игре с Шахтером докажем, что ничья с Динамо не случайность

Новости спорта:Дмитрий Клец поделися эмоциями накануне матча с Шахтером.

Полузащитник «Карпат» Дмитрий Клец поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ против «Шахтера».

«У «Шахтера» длинная скамейка запасных, и даже отсутствие 2-3 ключевых футболистов не влияет на игровой стиль горняков.

Возвращаясь к кубковому матчу «Динамо» — «Шахтер» нужно сказать, что при Алексее Михайличенко киевляне заметно прибавили в физподготовке, да и в матче с горняками они всегда действуют с запредельной самоотдачей.

На мой взгляд, именно эти факторы помогли киевлянам выбить «Шахтер» из кубкового турнира.

Все уже скрупулезно изучили «Шахтер», владеют информацией, как с ним играть, но у большинства бросить вызов не получается. Уж очень качественный у чемпионов подбор исполнителей.