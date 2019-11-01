Яремчук: Хочется получать удовольствие от футбола

Новости спорта:Роман Яремчук прокомментировал матч против Андрелехта.

Голы Яремчука и Пластуна помогли Генту не проиграть Андерлехту.

"Это был украинский день. Мы очень счастливы помочь нашей команде. Два украинца забили два важных гола, но сама игра и результат оставляют желать лучшего".

"Это самый результативный сезон в моей карьере, хочется продолжать в том же духе. Не хочется ставить для себя планку количества голов".

"Бомбардирская гонка для меня не имеет для меня большого значения. Просто хочется получать удовольствие от футбола и приносить пользу команде, забивать, отдавать голевые передачи", — сказал Роман Яремчук в интервью Футбол NEWS.

В текущем сезоне Роман Яремчук уже забил 15 голов, включая выступления за сборную Украины.