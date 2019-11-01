Названы претенденты на звание лучший тренер октября в УПЛ

Новости спорта:Названы четыре тренера, претендующие на награду лучшему наставнику октября.

Украинская Премьер лига представила претендентов на звание лучшего тренера Favbet Лиги в октябре, сообщает официальный сайт организации.

На престижную награду претендуют: Владимир Шаран (Александрия), Виктор Скрипник (Заря), Александр Рябоконь (Десна) и Алексей Михайличенко (Динамо). Проголосовать можно на официальном сайте УПЛ.

Все тренеры-претенденты возглавляют команды, которые занимают места в первой пятерке чемпионата Украины. Отметим, что не попал в список претендентов Луиш Каштру — наставник лидера Favbet Лиги Шахтера.

В августе лучшим тренером Favbet Лиги был признан наставник Зари Виктор Скрипник, в сентябре — Александр Рябоконь из Десны.