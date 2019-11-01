УПЛ опубликовала список претендентов на звание лучший футболист УПЛ в октябре

Украинская Премьер лига представила претендентов на звание лучшего игрока Favbet Лиги в октябре, сообщает официальный сайт организации.
Претенденты на звание лучшего игрока Favbet Лиги в октябре:
Артем Беседин (нападающий, Динамо);
Евгений Гальчук (голкипер, Мариуполь);
Богдан Леднев (полузащитник, Заря);
Виталий Миколенко (защитник, Динамо);
Жуниор Мораес (нападающий, Шахтер);
Юрий Панькив (голкипер, Александрия);
Тайсон (полузащитник, Шахтер);
Денис Фаворов (полузащитник, Десна).
Лучшими игроками трех туров УПЛ в октябре были признаны Артем Беседин (10-й тур), Виталий Миколенко (11-й) и Богдан Леднев (12-й).