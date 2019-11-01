Меликян: Работы у меня много

Новости спорта:Новый тренер ФК Львов дал интервью накануне предстоящего тура УПЛ.

Новый главный "Львова" Егише Меликян, который сменил на этом посту Владимира Мазяра, рассказал о проблемах команды и способах их решения.

"Команда укомплектована неплохо. Есть хорошие игроки, но есть и точечные проблемы, места, которые нужно усилить. Есть проблемы, которые мы должны решить сейчас, а есть такие, которые мы должны решить зимой. Нужно иметь терпение, работать, двигаться вперед.

Конечно, зимой уже будет другая команда, другая работа. Но чемпионат идет, поэтому нужно терпеть, ждать и работать.

Я сторонник качественного футболиста, будь то бразилец или украинец. Есть команда, и есть качественные игроки. Если это будут бразильцы – я только за, ведь они генетически футбольные люди

К сожалению, в недавнем кубковом матче я получил красную карточку, поэтому я не смогу дебютировать в матче с "Динамо" на тренерском мостике. Но, у нас есть, кому меня заменить, так что, не думаю, что это большая проблема", - сказал Меликян.