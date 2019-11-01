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Пятница, 01.11.2019
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Меликян: Работы у меня много

Меликян: Работы у меня много
20:12 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Новый тренер ФК Львов дал интервью накануне предстоящего тура УПЛ.

Новый главный "Львова" Егише Меликян, который сменил на этом посту Владимира Мазяра, рассказал о проблемах команды и способах их решения.

"Команда укомплектована неплохо. Есть хорошие игроки, но есть и точечные проблемы, места, которые нужно усилить. Есть проблемы, которые мы должны решить сейчас, а есть такие, которые мы должны решить зимой. Нужно иметь терпение, работать, двигаться вперед.

Конечно, зимой уже будет другая команда, другая работа. Но чемпионат идет, поэтому нужно терпеть, ждать и работать.

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Я сторонник качественного футболиста, будь то бразилец или украинец. Есть команда, и есть качественные игроки. Если это будут бразильцы – я только за, ведь они генетически футбольные люди

К сожалению, в недавнем кубковом матче я получил красную карточку, поэтому я не смогу дебютировать в матче с "Динамо" на тренерском мостике. Но, у нас есть, кому меня заменить, так что, не думаю, что это большая проблема", - сказал Меликян.

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УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Егише Меликян.
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