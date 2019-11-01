Вернидуб может возглавить Шахтер

Новости спорта:Юрий Вернидуб вскоре может возобновить тренерскую карьеру

По информации Sport Arena, Юрий Вернудиб уже в понедельник официально будет объявлен главным тренером солигорского Шахтера, выступающего в чемпионате Беларуси.

На этом посту украинский наставник сменит российского специалиста Сергея Ташуева, с которым руководство клуба не стало продлевать контракт. Подробности соглашения и срок контракта Вернидуба с белорусской команды пока неизвестны.

Ранее бывший тренер Зари уклонился от ответа на вопрос о возможной работе с солигорским Шахтером. Хотя до этого он говорил о наличии предложений от других клубов.

Помимо солигорского Шахтера, ранее сообщалось о варианте сотрудничества Вернидуба с Легией.

Вернидуб был главным тренером Зари с осени 2011 года. В конце мая 2019 года он покинул луганский клуб, а его место занял Виктор Скрипник.