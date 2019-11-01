Денис Попов назвал своего кумира

Новости спорта:Денис Попов с детства восхищается игрой Серхио Рамоса

ащитник киевского «Динамо» Денис Попов побывал на встрече с болельщиками и ответил на их вопросы.

– Ваш гол в ворота «Шахтера» – это домашняя заготовка была или интуиция сработала?

– Конечно, мы на тренировках наигрываем такие ситуации и стандарты. Но не без удачи пробил – повезло, что мяч полетел туда, куда я ожидал. Это хорошо для «Динамо».

– Какой был ваш первый клуб и почему Вы выбрали №4?

– Это был не совсем клуб, а высшее Республиканское училище физической культуры города Киева. А почему номер 4… У каждого должен быть свой любимый номер, и для меня этот номер удачный. Тем более под ним играет мой кумир Серхио Рамос.

– Какой самый важный гол Вы забили в своей карьере?

– Для меня, как для защитника, гол – это уже праздник. И каждый забитый мяч по-своему запоминается, но на данный момент – это гол «Шахтеру». На таком уровне и с такой командой я забил впервые.