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Клопп раскритиковал ФИФА, УЕФА и АПЛ

Клопп раскритиковал ФИФА, УЕФА и АПЛ
07:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп посетовал на слишком плотный календарь в футболе.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп выразил недовольство большим количеством матчей в современном футболе.

"Многие могут сказать: "Почему он ноет? Он же зарабатывает столько денег". Это понятно. Но все причастные к футболу скажут, что требования слишком велики. Футбольная ассоциация Англии хочет проводить Кубок Англии и Кубок лиги, но никто не желает это обсуждать. Затем, помимо всего прочего, УЕФА создает Лигу наций, чтобы дать футболистам еще несколько интенсивных матчей".

"А потом мы удивляемся, почему у футболистов столько травм. Люди говорят, что нужно собирать большой состав, но футбол для этого не предназначен. Из-за плотного календаря у футболистов всего по две недели отпуска. Так нельзя".

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"Можно найти несколько вариантов, которые решили бы эти проблемы, но не было ни одного дня, когда ФИФА, УЕФА, Премьер-лига, Футбольная лига и другие лиги подумали бы об игроках, а не о своих кошельках", - приводит слова Клоппа The Guardian.

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Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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