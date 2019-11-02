Футбол: где и когда смотреть матчи 13 тура украинской Премьер-лиги

Новости спорта:Сегодня, 2 ноября, стартует 13-й тур чемпионата Украины по футболу.

Очередной, 13-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начнется в субботу, 2 ноября, матчами на арене "Украина" во Львове и стадионе им. А. Бутовского в Полтаве.

В 14.00 поединок львовских "Карпат" и донецкого "Шахтера" покажет телеканал "2+2", а параллельную встречу полтавской "Ворсклы" и черниговской "Десны" - "Футбол 2".

Во второй игровой день в воскресенье, 3 ноября, программу тура завершат матчи "Александрии" с "Мариуполем" (14.00, "Футбол 1"), "Днепра-1" с луганской "Зарей" (14.00; Униан-ТВ), киевского "Динамо" со "Львовом" (17.00; "2+2") и ковалевского "Колоса" с донецким "Олимпиком" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение: "Шахтер" - 34 очка, "Динамо" - 24, "Десна" - 23, "Заря" - 22, "Александрия" - 20, "Мариуполь" - 16, "Колос" - 14, "Днепр-1" - 11, "Олимпик" - 11, "Карпаты" - 10, "Ворскла" - 8, "Львов" - 8.