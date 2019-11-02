Степаненко: Когда буду любителем, поговорю с Копиевским по-другому

Новости спорта:Виктор Копиевский удалил Тараса Степаненко в дополнительное время матча Кубка Украины против Динамо (Киев).

Хавбек донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко высказал свое мнение о матче 1/8 финала Кубка Украины против киевского "Динамо" (1:2) и судействе Виктора Копиевского, который удалил Степаненко в дополнительное время.

"Поздравляю "Динамо" с проходом в следующий этап, была хорошая игра. Они выиграли по футбольным законам. "Шахтер" не показал свой максимум, давали много создавать "Динамо". В принципе, сами у ворот соперника ничего не создали опасного. Подходы были, но их вратарю не пришлось делать сэйвы.

Судейство было на единицу из пяти. Левый судья, перепуганный. Если бы я был в любительском спорте, я бы с арбитром после игры немного по-другому поговорил. К сожалению, этого нельзя делать на поле, это чревато санкциями. Надеюсь, когда-то я буду любителем, ветераном, а Копиевский будет где-то судить. И тогда я с ним по-другому поговорю".