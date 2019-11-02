Скачать
Суббота, 02.11.2019
Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)
Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)
Футбол: где и когда смотреть матчи 13 тура украинской Премьер-лиги
Футбол: где и когда смотреть матчи 13 тура украинской Премьер-лиги
WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
Свитолина - Бенчич: где и когда смотреть полуфинал WTA Finals
Свитолина - Бенчич: где и когда смотреть полуфинал WTA Finals

Шахтер сыграет против Карпат без пяти игроков основы

Смотрите фото (3)
Шахтер сыграет против Карпат без пяти игроков основы
09:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Во Львов не полетели Коноплянка, Исмаили, Марлос, Кривцов и Пятов.

Сегодня во Львове на стадионе "Украина" Карпаты будут принимать донецкий Шахтер.

Горняки после драматического матча в кубке Украины с Динамо отправились ко "львам" без нескольких основных игроков.

Так, сегодня не будет Конополянки, Кривцова, Марлоса, Исмаили - травмы. Отсутствует и голкипер Андрей Пятов. Интересно, что впервые могут появиться форвард Сикан и защитник Витао.

Заявка Шахтера:

Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Евгений Гриценко

Защитники: Додо, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Витао, Николай Матвиенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Маркиньос Сиприано, Тете, Манор Соломон, Дентиньо, Виктор Коваленко, Тайсон, Сергей Болбат

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Андрей Борячук.

Футбол: где и когда смотреть матчи 13 тура украинской Премьер-лиги

Начало матча Карпаты - Шахтер в 14:00. Прямая трансляция на канале "2+2".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Карпаты, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руис: Победил Джошуа благодаря удару от Бога
02 Денис Попов назвал своего кумира
03 Вернидуб может возглавить Шахтер
04 Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
05 Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь