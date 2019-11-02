Шахтер сыграет против Карпат без пяти игроков основы

Новости спорта:Во Львов не полетели Коноплянка, Исмаили, Марлос, Кривцов и Пятов.

Сегодня во Львове на стадионе "Украина" Карпаты будут принимать донецкий Шахтер.

Горняки после драматического матча в кубке Украины с Динамо отправились ко "львам" без нескольких основных игроков.

Так, сегодня не будет Конополянки, Кривцова, Марлоса, Исмаили - травмы. Отсутствует и голкипер Андрей Пятов. Интересно, что впервые могут появиться форвард Сикан и защитник Витао.

Заявка Шахтера:

Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Евгений Гриценко

Защитники: Додо, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Витао, Николай Матвиенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Маркиньос Сиприано, Тете, Манор Соломон, Дентиньо, Виктор Коваленко, Тайсон, Сергей Болбат

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Андрей Борячук.

Начало матча Карпаты - Шахтер в 14:00. Прямая трансляция на канале "2+2".