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Слова Тухеля после сенсационного поражения ПСЖ от Дижона

Слова Тухеля после сенсационного поражения ПСЖ от Дижона
10:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Лидер чемпионата Франции неожиданно проиграл на выезде Дижону.

В 12-м туре Лиги 1 парижане пожаловали в Дижон. Для гостей все началось хорошо - Мбаппе открыл счет после подачи от Ди Марии. Но все перевернулось на рубеже таймов. На последних минутах первого тайма Чуйяр сравнял счет, а уже на 47-й минуте Кадис вывел вперед Дижон.

Наставник ПСЖ Томас Тухель прокомментировал это поражение так:

"Нам не хватало контроля. Дижон сравнял счет и позже забил второй, без особых моментов. Второй тайм провели лучше, много моментов и ударов по воротам. Но мы не сумели повернуть ход матча. В футболе все может случиться. Может, мы просто не заслужили сегодня победу".

Тухель предположил, что быстрый гол Мбаппе мог негативно повлиять на игру своих подопечных, которые на него "не наиграли".

Дижон - ПСЖ (Обзор матча)

Дижон — ПСЖ 2:1

Голы: Чуйяр, 45+5, Кадис, 47 — Мбаппе, 19

Дижон: Гомис — Шафик (Мендил, 33), Кулибали (Амальфитано, 29), Манга, Музинга — Лотоа, Ндонг — Бальде (Мавидиди, 54), Кадис, Чуйяр — Тавареш

ПСЖ: Навас — Дагба, Маркиньос, Кимпембе, Диалло (Дракслер, 81) — Гуйе, Паредес (Кавани, 72), Бернат (Курзава, 64) — Ди Мария, Икарди, Мбаппе

Предупреждения: Ндонг, Кадис, Мендил — Кимпембе, Дракслер.

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ФК ПСЖ, Лига 1, Новости спорта, ФК Дижон.
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