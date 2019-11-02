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Тренеру Ювентуса не нравится VAR

Тренеру Ювентуса не нравится VAR
10:07 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри недоволен работой системы видеоповторов в Италии.

В ближайшем туре Серии А Ювентус в рамках дерби сразится с Торино. Маурицио Сарри высказался о системе VAR перед матчем.

"Предпочитаю, когда официальные лица контролируют ситуацию на поле. Нравится ли мне VAR? Нет. Не все правила можно четко обобщить. Если говорить об игре рукой, то я ничего не понял, несмотря на то, что нам объясняли новые правила.

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Однако нужно привыкать. Мне не нравится VAR. Система сделана для того, чтобы предотвращать явные ошибки. За пределами Италии систему используют в меньших объемах, она имеет большие ограничения, чем у нас", — приводит слова Сарри Gazzetta dello Sport.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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