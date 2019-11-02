Тренеру Ювентуса не нравится VAR

Новости спорта:Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри недоволен работой системы видеоповторов в Италии.

В ближайшем туре Серии А Ювентус в рамках дерби сразится с Торино. Маурицио Сарри высказался о системе VAR перед матчем.

"Предпочитаю, когда официальные лица контролируют ситуацию на поле. Нравится ли мне VAR? Нет. Не все правила можно четко обобщить. Если говорить об игре рукой, то я ничего не понял, несмотря на то, что нам объясняли новые правила.

Однако нужно привыкать. Мне не нравится VAR. Система сделана для того, чтобы предотвращать явные ошибки. За пределами Италии систему используют в меньших объемах, она имеет большие ограничения, чем у нас", — приводит слова Сарри Gazzetta dello Sport.