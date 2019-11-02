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Клопп раскрыл подробности проблем со здоровьем Салаха

Клопп раскрыл подробности проблем со здоровьем Салаха
10:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Юрген Клопп прокомментировал здоровье лидера Ливерпуля.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча с "Астон Виллой" в 11-м туре английской Премьер-лиги рассказал о проблемах со здоровьем у нападающего Мохамеда Салаха, которые являются последствиями повреждения, полученного во встрече с "Лестер Сити" в 8-м туре (2:1).

"С ним всё должно быть в порядке. Ему пришлось пройти определённые процедуры, но в пятницу он тренировался. Думаю, это в большей степени раздражающая проблема для него самого, а не для меня. В месте повреждения постоянно накапливается жидкость, и ему приходится её убирать, но потом она возвращается. Но это нельзя назвать травмой, так что он должен быть в порядке", — цитирует Клоппа Mirror.

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Матч "Астон Вилла" – "Ливерпуль" состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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